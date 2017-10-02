Президент Ильхам Алиев прибыл в Шамахинский район

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Шамахинский район.

Как сообщает Report, глава государства посетил в центре города Шамахи памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Шамахинского района Асиф Агаев проинформировал президента Ильхама Алиева о проводимой в последние годы в районе работе, реализуемых проектах.

Отмечалось, что социально-экономические показатели района значительно улучшились, построены многочисленные социальные инфраструктурные объекты, созданы производственные предприятия. В парке, где возведен памятник великому лидеру, осуществлены работы по реконструкции и благоустройству, здесь созданы все условия для отдыха населения, заложена озеленительная полоса.