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    Президент Ильхам Алиев прибыл в Шамахинский район

    Глава ИВ Асиф Агаев проинформировал президента о проводимой в последние годы в районе работе, реализуемых проектах

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Шамахинский район.

    Как сообщает Report, глава государства посетил в центре города Шамахи памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

    Глава Исполнительной власти Шамахинского района Асиф Агаев проинформировал президента Ильхама Алиева о проводимой в последние годы в районе работе, реализуемых проектах.

    Отмечалось, что социально-экономические показатели района значительно улучшились, построены многочисленные социальные инфраструктурные объекты, созданы производственные предприятия. В парке, где возведен памятник великому лидеру, осуществлены работы по реконструкции и благоустройству, здесь созданы все условия для отдыха населения, заложена озеленительная полоса.

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