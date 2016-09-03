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    Президент Ильхам Алиев прибыл в Сальянский район

    Глава Исполнительной власти проинформировал президента о работе, проделанной в районе

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ 3 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев, завершив поездку в Билясуварский район, прибыл в Сальянский район.

    Как сообщает Report, cначала глава государства посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в центре города Сальян, возложил цветы к монументу.

    Глава Исполнительной власти Сальянского района Севиндик Хатамов проинформировал президента Ильхама Алиева о работе, проделанной на территории вокруг памятника и в районе.

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