Президент Ильхам Алиев прибыл в Сальянский район

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ 3 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев, завершив поездку в Билясуварский район, прибыл в Сальянский район.

Как сообщает Report, cначала глава государства посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в центре города Сальян, возложил цветы к монументу.

Глава Исполнительной власти Сальянского района Севиндик Хатамов проинформировал президента Ильхама Алиева о работе, проделанной на территории вокруг памятника и в районе.