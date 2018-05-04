Президент Ильхам Алиев прибыл в Хызинский район

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ 4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Хызинский район.

Как сообщает Report, глава государства вначале посетил памятник общенациональному лидеру в парке Гейдара Алиева в центре города Хызы, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Хызинского района Хазар Асланов проинформировал президента Ильхама Алиева о проведенной в парке работе, а также об осуществленных в районе мерах по благоустройству и созиданию.