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    Президент Ильхам Алиев прибыл в Гусар

    Глава государства посетил воздвигнутый в центре города памятник великому лидеру Гейдару Алиеву

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, завершив поездку в Хачмаз, прибыл в Гусар.

    Как сообщает Report, глава государства посетил воздвигнутый в центре города памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, возложил цветы к его подножию.

    Глава Исполнительной власти Гусарского района Шаир Алхасов проинформировал президента Ильхама Алиева о работе по благоустройству и созиданию, проведенной на территории, прилегающей к памятнику. Было сообщено, что это место является одним из любимых мест отдыха жителей и гостей района.

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