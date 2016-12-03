 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев прибыл в Агдамский район

    Глава ИВ Агдамского района проинформировал президента Ильхама Алиева и его супругу Мехрибан Алиеву о работе, проведенной в районе за последнее время

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева, завершив поездку в Тертер, прибыли в Агдамский район.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства и его супруга возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в поселке Гузанлы Агдамского района.

    Глава Исполнительной власти Агдамского района Рагуб Мамедов проинформировал президента Ильхама Алиева и его супругу Мехрибан Алиеву о работе, проведенной в районе за последнее время, реализованных проектах.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi