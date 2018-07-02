Президент Ильхам Алиев поздравил сотрудников полиции в связи со 100-летием Азербайджанской полиции

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Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил сотрудников полиции в связи со 100-летием Азербайджанской полиции.

Как сообщает Report, поздравительное письмо на торжественном мероприятии по случаю 100-летнего юбилея Азербайджанской полиции зачитал помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров.

В письме отмечается, что эта дата знаменательна не только для органов внутренних дел, но и для независимого Азербайджанского государства:

"В 1991 году после независимости Азербайджана ситуация в стране была неуправляема. Это отрицательно сказалось на органах полиции, криминогенная ситуация вышла из-под контроля. В 1993 году возвращение к политическому руководству Гейдара Алиева спасло государство от краха. Сегодня политика Гейдара Алиева успешно продолжается. Права человека в стране справедливо охраняются. Азербайджанская полиция – главный государственный институт в сохранеии государственного строительства. Я уверен, что Азербайджанская полиция продолжит успешно бороться с преступностью".