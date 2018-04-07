Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину со священной Пасхой

Баку. 7 апреля. REPORT. AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил в пятницу православную христианскую общину Азербайджана со священной Пасхой.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: "Сердечно поздравляю вас и всю христианскую общину Азербайджана со священной Пасхой, передаю вам самые сердечные пожелания.

Исторически существовавшая в Азербайджане атмосфера этнорелигиозной толерантности обеспечила мирное сосуществование веками действовавших здесь небесных религий на основе взаимного уважения и доверия, сыграла исключительную роль в утверждении между людьми, принадлежащими к различным верованиям и убеждениям, таких общечеловеческих ценностей, как гуманизм, солидарность и терпимость.

Сохранение и поощрение сегодня историко-культурного наследия в Азербайджанской Республике, известной как пространство межкультурного и межрелигиозного диалога, является одним из важнейших направлений осуществляемой нами государственной политики.

В современном азербайджанском обществе, обладающем богатыми мультикультуральными ценностями и традициями толерантности, христианской общине принадлежит особое место. С чувством удовлетворения хочу отметить, что наши соотечественники- христиане, пользующиеся сложившимися в Азербайджане демократическими правовыми условиями и прогрессивными государственно-религиозными отношениями, сохраняя свои этнорелигиозные особенности, обычаи и традиции, активно участвуют во всех сферах общественно-политической жизни, вносят достойный вклад в происходящий в нашей стране большой прогресс и строительство гражданского общества.

Дорогие друзья!

Ежегодно торжественно отмечаемая вами в Азербайджане Пасха является символом спокойствия, солидарности, добра и милосердия. Пусть этот благословенный день принесет вашим семьям радость, а вашим домам – достаток.

С праздником!".