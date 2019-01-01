Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

- Дорогие соотечественники.

2018 год приближается к концу. С полной уверенностью можно сказать, что он был успешным для нашей страны. Наша страна успешно, стремительно развивалась по всем направлениям. Азербайджан зарекомендовал себя в мировом масштабе как сильную страну. Еще более укрепились наши международные позиции. В этом году я совершил 16 зарубежных визитов. Нашу страну посетили 16 глав государств и правительств, что демонстрирует, насколько широки наши двусторонние связи. В то же время Азербайджан осуществлял успешную деятельность в рамках международных организаций. Нам удалось занять достойное место на международной арене.

На еще более высокий уровень поднялись наши связи с соседними странами. Это очень важно для любой страны, в том числе для Азербайджана. Наша совместная работа с соседними государствами и в политической, и в экономической, и в других сферах еще более укрепляет стабильность в регионе. Что касается стабильности, то могу сказать, что в мире возрастают напряженность, риски, угрозы, Азербайджан же является пространством стабильности. В 2018 году наш народ жил в условиях спокойствия и стабильности. Основная причина и источник стабильности – единство народа и власти.

Мы еще более укрепили связи с Европейским Союзом. Подписанный в этом году между Европейским Союзом и Азербайджаном документ «Приоритеты партнерства» является свидетельством очень высокого уровня этих отношений. В документе отражены очень ясные мысли о территориальной целостности, суверенитете нашей страны, неприкосновенности наших границ, что еще раз показывает правильную позицию Европейского Союза в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского вопроса.

Возрастает наша роль в вопросах исламской солидарности. Организация исламского сотрудничества очень высоко оценивает политику, проводимую нами в этой области, и можно с полной уверенностью сказать, что Азербайджану удалось еще более усилить свою активную роль в мусульманском мире. Внимание, уважение и симпатия, с которыми мусульманские страны относятся к нам, свидетельствуют о том, что Азербайджан добился больших успехов и в этой сфере.

В этом году нашел решение вопрос определения правового статуса Каспийского моря. Считаю, что это - историческое достижение, потому что, как вам известно, данный вопрос оставался неразрешенным на протяжении многих лет. Но в настоящее время он решен, и Азербайджан внес ценный вклад в решение данного вопроса.

В деле урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта мы остаемся на своей принципиальной позиции. Наша позиция – это позиция справедливости. Она полностью соответствует нормам и принципам международного права. Нагорный Карабах – историческая, исконная азербайджанская земля. Весь мир признает территориальную целостность нашей страны. Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован только в рамках территориальной целостности нашей страны. Резолюции Совета Безопасности ООН должны быть полностью выполнены, оккупационные силы должны быть безоговорочно выведены с наших земель.

Могу сказать, что в 2018 году Азербайджан добился серьезных позиций в деле урегулирования конфликта. Как вам известно, режим криминальной, коррумпированной хунты, узурпировавшей власть в Армении на протяжении 20 лет, пал, и это является полным фиаско захватнической политики, проводимой Арменией против Азербайджана. Могу также сказать, что проводимая нами очень продуманная, целенаправленная и принципиальная политика против Армении дала свои плоды. Мы смогли изолировать Армению от всех региональных и международных проектов, в падении экономики Армении достаточно велика и наша доля. Считаю, что сегодня складывается новая ситуация для урегулирования конфликта. Надеюсь, что в 2019 году в этой области могут быть подвижки.

Наряду с этим, конечно, считаю, что наш мощный военный потенциал является основным фактором для урегулирования конфликта. В последние годы нам удалось значительно увеличить нашу военную мощь. Сегодня азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе. Военный парад, дважды проведенный в нынешнем году в нашей стране, демонстрирует нашу мощь, потенциал нашей сильной армии. Азербайджанская армия, оснащенная самым современным оружием и техникой, обладает высочайшей боеспособностью, и мы вновь подтвердили это в нынешнем году. Проведя успешную операцию в нахчыванском направлении азербайджано-армянской границы, азербайджанская армия полностью контролирует 11 тысяч гектаров земли. Возвращение стратегических высот позволяет нам полностью контролировать важные коммуникации и дороги, проходящие через территорию Армении.

Мы и дальше будем наращивать свою военную мощь. Мы хотим урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт мирным путем и наше участие в переговорах является наглядным доказательством этого. Но все знают и должны знать, что военный фактор играет особую роль в урегулировании конфликта, и мы и впредь будем наращивать свою военную мощь.

В этом году проделана огромная работа для вынужденных переселенцев. Для 5800 семей переселенцев построены новые дома и квартиры, которые переданы им. Это рекордный показатель в последние годы. Семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны предоставлены 626 квартир. Мы будем продолжать эту политику и в следующем году.

Конечно, для проведения всей этой работы необходима мощная экономика, и она есть. Сегодня Азербайджан с точки зрения экономического развития ни от кого не зависит. Экономика Азербайджана независима, и это – фактор, укрепляющий нашу независимую политику. В этом году растут валовой внутренний продукт, ненефтяной сектор, промышленное производство, а рост в секторе ненефтяной промышленности превышает 9 процентов. Наш экспорт увеличился примерно на 40 процентов. В экономику страны вложены 10 миллиардов долларов инвестиций. В последних подсчетах программы Doing Business Всемирного банка Азербайджан удостоен 25-го места в мире. То есть, это свидетельствует о том, что проводимые нами реформы, прозрачность, серьезные экономические реформы дают результаты, и Всемирный банк высоко оценивает это.

Мы придаем большое значение современным технологиям. В этом году на орбиту выведен наш третий спутник. Это большое событие. Азербайджан является одним из немногих членов мирового космического клуба и мы укрепляем наши позиции в этой области.

В этом году состоялось официальное открытие Южного газового коридора. Мы отметили это грандиозное событие в мае. Это большое историческое достижение. В то же время в июне этого года состоялось официальное открытие проекта TANAP и, таким образом, появились прекрасные возможности для окончательного завершения Южного газового коридора. Это наше историческое достижение. Азербайджанский народ еще десятки лет будет видеть пользу от данных проектов.

В этом году мы отметили открытие Алятского торгового порта. Это тоже исторический проект. Азербайджан превращается в очень важный транспортный центр не только региона, но и Евразии. Через нашу территорию проходят коридоры Север-Юг, Восток-Запад. Мощнейшая транспортная инфраструктура позволит нам с большой эффективностью использовать свои транзитные возможности.

Как вам известно, в начале года моим Распоряжением 2018 год был объявлен «Годом Азербайджанской Демократической Республики». Мы торжественно отметили 100-летие Азербайджанской Демократической Республики как в нашей стране, так и во многих зарубежных государствах. Нынешний Азербайджан – преемник Азербайджанской Демократической Республики. Никогда еще в истории Азербайджан не был таким сильным, таким независимым и таким свободным.

В этом году в нашей стране состоялись президентские выборы. Азербайджанский народ еще раз оказал мне высокое доверие, дал высокую оценку моей деятельности. В течение последних 15 лет я, как Президент, старался достойно служить народу. Я и дальше буду стараться делать все возможное для развития Азербайджана, его усиления, повышения благосостояния народа. У меня одна цель: построить сильное Азербайджанское государство и достойно служить народу.

Сегодня День солидарности азербайджанцев мира. Пользуясь случаем, передаю всем проживающим в мире азербайджанцам, нашим соотечественникам свои приветствия, желаю им успехов.

Дорогие соотечественники, дорогие братья и сестры.

Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира.

С праздником!