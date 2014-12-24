Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира. Агентство "Report" представляет читателям текст поздравления:

"Дорогие граждане!

Уважаемые соотечественники!

Сердечно приветствую вас в канун 31 Декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира, передаю каждому из вас самые добрые пожелания.

Этот праздник, ставший символом нашего духовного единства, олицетворяет чувства любви к Родине и национальной приверженности в сердцах наших соотечественников. Солидарность азербайджанцев мира сегодня проявляется не только в эмоциональных чувствах и ощущениях, но больше – в национально-политическом единстве, практических шагах и конкретных результатах, наполненных реальным содержанием. Процесс дальнейшего укрепления солидарности между азербайджанцами и превращения диаспорских структур в действенную силу успешно продолжается. В последние годы значительно возросла роль диаспорских организаций по обеспечению прав наших соотечественников, проживающих в зарубежных странах, распространению объективной информации об Азербайджане и защите государственных интересов. Наше государство, как всегда, будет продолжать оказывать диаспорским организациям поддержку в этом направлении.

Последовательные реформы, осуществляемые нами в Азербайджанской Республике на основе политического курса, намеченного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, привели в настоящее время к прогрессивными переменам во всех сферах, наша страна вступила на путь динамичного развития. Мощный скачок, произошедший за последние десять лет в Азербайджане в социально-экономической области, оказал позитивное воздействие на все сферы жизни общества, обусловил направленность общественно-политических процессов в здоровое русло. Наша республика уверенно идет по пути демократии, в стране обеспечиваются политический плюрализм, права и свободы человека, создаются все условия для развития гражданского общества. Проведенные в этом году президентские выборы показали, что уровень политической культуры в Азербайджане высок, а продолжаемый стратегический курс опирается на волю народа.

В настоящее время Азербайджан стал в регионе также основным центром проведения международных экономических, политических, гуманитарных мероприятий и спортивных соревнований. Наша страна признается в мире как пространство толерантности и мультикультурализма. А представленность Азербайджана в течение двух лет в Совете безопасности ООН служит наглядным подтверждением высокой оценки мировым сообществом авторитета нашего государства и проводимой им политики.

Наряду с достигнутыми успехами должен отметить, что перед нами стоит такая судьбоносная задача, как восстановление территориальной целостности нашей страны, нарушенной в результате армянской военной агрессии. Мы продолжаем переговоры с противоположной стороной для достижения справедливого урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в соответствии с нормами международного права. Считаю, что азербайджанцы мира, независимо от места проживания, также должны оказывать этому делу свою поддержку.

Летом будущего года в столице будут организованы I Европейские игры 2015 года. Мы серьезно готовимся к этому спортивному празднику и делаем все возможное, чтобы оправдать возложенные на нашу страну надежды.

Должен отметить и такую реальность, что переживаемые в современном мире глобальные процессы, наряду с позитивными тенденциями, создают целый ряд проблем национальному развитию стран, сохранению национально-духовных ценностей народов. В таких условиях солидарность наших соотечественников, проживающих в странах мира, должна стать сильнее, а деятельность диаспорских структур – еще более организованной и гибкой. Защита и развитие независимой Азербайджанской Республики, составляющей основу нашего единства и солидарности, укрепление ее позиций в мировом сообществе требуют от каждого из нас особых усилий. Все мы должны еще теснее сплотиться вокруг идеи азербайджанства во имя защиты наших национальных интересов, обеспечения прав и свобод наших соотечественников, прогресса нашего государства и приумножения его международного авторитета.

Сердечно поздравляю всех наших соотечественников и граждан с этим праздником, желаю каждому счастья, благополучия и успехов в делах!"