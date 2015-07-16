Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Рамазан.

Как сообщает Report, в поздравлении глава государства говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с благословенным праздником Рамазан, передаю каждому из вас самые искренние пожелания.

Благословенный месяц Рамазан, когда была ниспослана наша священная книга – Коран, призывает людей к единству во имя прекрасных намерений и добрых дел, ведет их к пути процветания, братства, милости, милосердия и равенства, демонстрирует торжество нравственной чистоты, благородных деяний. В эти праздничные дни, озаряющие сердца и души людей божественной мудростью, наши верующие граждане достойно выполняют долг совести и обязанности перед религией, переживают радость духовного богатства, нравственного совершенства.

В эти дни повсюду в стране возносятся молитвы за процветание нашего народа, отдается дань бессмертной памяти шехидов. Верю, что в эти священные праздничные дни ваши молитвы и пожелания, чистые намерения будут услышаны Господом, Всевышний Творец одарит наш любимый народ своим милосердием.

Дорогие братья и сестры!

Проведение этого священного праздника на государственном уровне свидетельствует о том, как высоко мы ценим мультикультуральные принципы и принципы толерантности. Сегодня мы еще раз заявляем миру, что оставаясь приверженными национальным ценностям в душе, мы сохраняем и общечеловеческие ценности. Мы принимаем наше религиозное, национальное разнообразие как богатство нашей духовной целостности. Поэтому передаю всем нашим гражданам, всем соотечественникам, проживающим за пределами нашей страны, сердечные праздничные поздравления по случаю этого дорогого для нас дня, желаю вашим семьям благополучия и счастья, а вашим домам – добра и изобилия.

С праздником Рамазан!"