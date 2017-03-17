Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Новруз.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Новруз байрамы, желаю всем вам здоровья и хорошего настроения.

Новруз байрамы исчерпывающе олицетворяет богатый духовный мир наших предков. Этот праздник, сохранивший самые древние представления, является выражением глубокого почтения к нерушимому единству природы и человека. Каждый его приход в Страну огней в соответствии с тысячелетней традицией сопровождался красочными церемониями и народными гуляниями. Традиции Новруза, занимающего исключительное место в формировании национального самосознания, являются неоценимым вкладом нашего народа, всегда с уважением относившегося к своему многовековому историческому прошлому, в мировую культуру. Эти традиции, как священное достояние, всегда должны быть превыше всего для всех азербайджанцев, их достойное сохранение и передача грядущим поколениям – гражданский долг каждого из них.

Праздник весны, как достижение нашей государственной независимости, отмечается во всех уголках нашей страны на уровне поистине всенародного праздника, имеющего официальный статус. Сегодня, когда волна глобализации получила широкий размах и подвергла мир стремительным переменам, он благодаря неисчерпаемой духовной силе стал торжеством нашей привязанности к религиозно-духовным ценностям, историко-культурному наследию. Своим духом обновления и теплым дыханием праздник весны открывает путь к искренним отношениям между людьми, усиливает чувства дружбы, милосердия и равенства, обеспечивает гармоничность развития общества. Он способен вселять веру в будущее и, пробудив в сердцах высокие чувства, призывать к доброте. Он вобрал в себя высшие ценности, поэтому такая сокровищница духовности вошла в список образцов культурного наследия человечества.

Передаю праздничные поздравления азербайджанским солдатам, мужественно стоящим на страже наших земель. Еще раз отдавая дань светлой памяти отважных сынов, ставших шехидами во имя защиты территориальной целостности нашей Родины, желаю упокоения их душ, терпения и выдержки родным и близким.

В свете национальной идеологии вместе с нами Новруз байрамы, являющийся символом солидарности азербайджанцев мира, отмечают наши соотечественники, проживающие за рубежом, что усиливает в них чувство привязанности к родине.

Желаю, чтобы этот прекрасный праздник своим приходом принес в каждый дом, каждый очаг изобилие и даровал всем вам новые радости.

Поздравляю с дорогим для нашего народа Новруз байрамы!"