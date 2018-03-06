Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин по случаю Международного женского дня - 8 Марта.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемые женщины!

Сердечно поздравляю вас, всех женщин Азербайджана с 8 Марта – Международным женским днем. Желаю каждой из вас здоровья, счастья и достижений в делах.

Нашим матерям принадлежат исключительные заслуги в сохранении многовекового богатого наследия народа, создавшего на стыке цивилизаций несравненную сокровищницу культурно-духовных ценностей, чистоты нашего языка, ставшего блестящим выражением национального сознания. Обладающая высокой нравственностью азербайджанская женщина, всегда воспеваемая в нашей литературе как олицетворение красоты и нежности, символ преданности и чистоты, отличаясь также сильной волей, патриотизмом и самоотверженностью, оставила неизгладимый след в летописи борьбы родного края. На определенных этапах, когда наше прошлое подвергалось сложным социально-политическим переменам, она всегда демонстрировала выдержку, доказывая, что является несокрушимой моральной опорой общества.

Предоставление Азербайджанской Демократической Республикой, столетнюю годовщину которой мы собираемся торжественно отметить, женщинам впервые на Востоке права избирать и быть избранной, является результатом того, что выдающиеся личности нашей истории общественно-политической мысли и культуры достойно оценили деятельность женщин в гармоничном развитии общества, справедливом решении судьбоносных вопросов. За минувший период азербайджанские женщины с честью и почтением продолжили традиции своих предшественников-просветителей, добились многочисленных успехов на пути модернизации и находились в первых рядах всенародного движения за независимость.

Вы и сегодня успешно реализуете свой творческий потенциал, направленный на укрепление основ нашей государственности и обеспечение всестороннего прогресса страны. Мы можем гордиться вашим, как активных участниц нашей динамичной социально-культурной жизни, нынешним высоким авторитетом и общественной позицией в единстве национального и современного. Уверен, что, находясь на страже неприкосновенности наших священных семейных ценностей, вы в то же время и дальше будете прилагать все усилия для воспитания молодого поколения в духе привязанности к родному краю и нашим национальным идеалам, вносить все новый и новый вклад в постоянное обогащение нашей национально-духовной среды.

С праздником!"