Президент Ильхам Алиев повысил зарплату работников Государственной пограничной службы

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях усиления социальной защиты военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

Согласно распоряжению, с 1 марта 2018 года в среднем на 10 процентов повышены ежемесячные должностные (тарифные) оклады военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.