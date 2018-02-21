Президент Ильхам Алиев повысил единое ежемесячное пособие для вынужденных переселенцев

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, с 1 марта 2018 года сумма единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц увеличена на 10 процентов.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в месячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения о приведении актов президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением; в месячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать президента Азербайджанской Республики; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в трехмесячный срок проинформировать президента Азербайджанской Республики об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству юстиции Азербайджанской Республики поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Кабинет министров Азербайджанской Республики.