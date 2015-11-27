Президент Ильхам Алиев посмертно наградил полицейских, погибших в Нардаране

Баку. 27 ноября REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников министерства внутренних дел орденом "Знамя Азербайджана".

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что в результате специальной операции, проведенной министерством внутренних дел Азербайджанской Республики 26 ноября 2015 года в поселке Нардаран города Баку, была обезврежена действовавшая под прикрытием религии вооруженная преступная группировка, которая планировала насильственное изменение конституционного строя Азербайджанской Республики путем совершения диверсий, массовых беспорядков и террористических актов. В ходе специальной операции героически погибли двое сотрудников полиции.

Согласно распоряжению, за особые заслуги и проявленное мужество при защите общественно-политической стабильности в Азербайджанской Республике орденом "Знамя Азербайджана" награждаются следующие сотрудники министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:

сержант полиции Вугар Эйюб оглу Насибов (посмертно)

сержант полиции Исмаил Расул оглу Тагиев (посмертно).