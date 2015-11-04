​Президент Ильхам Алиев посетил Шеки

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ 4 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Шеки принял участие в открытии нового здания Гохмугской сельской полной средней школы на 840 ученических мест.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту в знак открытия нового здания школы.

В школе созданы уголки, состоящие из фотоснимков, отражающих жизнь и деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева.

В ходе ознакомления с созданными здесь условиями президент Азербайджана был проинформирован о том, что здание Гохмугской сельской полной средней школы было построено в 1967 году. С того времени здание школы не ремонтировалось и пришло в непригодное состояние. Внимание, уделяемое президентом Ильхамом Алиевым развитию образования в нашей стране, проводимые в этой области реформы сыграли важную роль и в жизни Гохмугской сельской полной средней школы. В октябре 2013 года по заказу Исполнительной власти города Шеки за счет средств государственного бюджета было начато строительство нового здания для Гохмугской сельской полной средней школы на 840 ученических мест. В здании, построенном с высоким качеством, созданы все необходимые условия для учебы. Площадь трехэтажного здания составляет 5277 квадратных метров.

Было сообщено, что в школе, где работают 108 преподавателей, созданы 42 классные комнаты, функционируют отвечающие современным стандартам предметные лаборатории, оснащенные наглядными пособиями. Кабинет информатики оснащен компьютерным оборудованием. В кабинете военного дела созданы все условия для освоения учениками военных знаний. Библиотека школы обеспечена учебными пособиями. В спортивном зале также установлено современное оборудование. В актовом зале на 240 мест имеются все возможности для проведения различных мероприятий. Вокруг здания школы заложены широкие полосы озеленения, на приусадебном участке созданы спортивная площадка и установлены спортивные сооружения.

В настоящее время в Шекинском районе функционируют 97 общеобразовательных заведений, в которых обучается около 24 тысяч учащихся.