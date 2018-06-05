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    Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Геранбое

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ 5 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в городе Геранбой.

    Как сообщает Report, глава государства возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву

    Глава Исполнительной власти Геранбойского района Низамеддин Гулиев проинформировал главу государства о проделанной за последнее время в районе работе. Было отмечено, что в парке, носящем имя общенационального лидера Гейдара Алиева, созданы всесторонние условия для отдыха жителей и гостей района.

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