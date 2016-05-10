Президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ 10 мая исполняется 93-я годовщина со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, гениального сына и общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев, члены семьи, родные и близкие Великого лидера посетили его могилу в Аллее почетного захоронения.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, склонил голову перед его памятью.

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем глава государства и члены его семьи возложили цветы к могилам спутницы жизни великого лидера, ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева, известного врача и ученого Тамерлана Алиева.

На церемонии посещения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева приняли участие представители правительства Азербайджана, министры, руководители комитетов и компаний, депутаты Милли Меджлиса.