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    Президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

    Прозвучал Государственный гимн Азербайджана

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Прошло 12 лет со дня кончины архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, 12 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

    Аллею почетного захоронения также посетили депутаты Милли Меджлиса, министры, руководители комитетов, компаний и учреждений, представители республиканской общественности.

    Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера.

    Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

    Глава государства Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев возложили цветы и к могиле супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

    Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, возложены цветы на их могилы.

    В церемонии посещения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде, руководитель Администрации президента Рамиз Мехтиев и другие официальные лица.

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