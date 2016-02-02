Президент Ильхам Алиев посетил могилу академика Джалала Алиева

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ 2 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил могилу выдающегося ученого, известного общественного деятеля, академика Джалала Алиева.

Как передает Report, выдающийся ученый, известный общественный деятель, действительный член НАНА, заслуженный деятель науки, доктор биологических наук Дж.Алиев скончался 1 февраля в возрасте 88 лет.

Джалал Алиев был похоронен в l Аллее почетного захоронения рядом с братом академиком Агилем Алиевым.