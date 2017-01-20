Президент Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ 20 января – в День всенародной скорби президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Шехидляр хиябаны почтил память шехидов 20 Января.

Как сообщает Report, глава государства возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

В исполнении отдельного образцового военного оркестра министерства обороны прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Светлую память шехидов пришли почтить также официальные лица государства и правительства, главы религиозных общин республики, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители международных организаций.

В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации президента Рамиз Мехтиев.