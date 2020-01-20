​Президент Ильхам Алиев посетил Аллею шехидов

20 января – в День всенародной скорби президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева почтили в Аллее шехидов память шехидов 20 Января.

Как сообщает Report, глава государства возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Светлую память шехидов почтили также официальные представители государства и правительства, главы религиозных общин в нашей республике, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители международных организаций.

В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов и руководитель Администрации президента Самир Нуриев.