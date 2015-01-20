​Президент Ильхам Алиев посетил Аллею шехидов

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Аллею Шехидов, где почтил светлую память жертв кровавой январской трагедии 1990 года. Как сообщает Report, глава государства возложил венок перед комплексом "Вечный огонь". Аллею шехидов также посетили и почтили их память официальные лица государства и правительства, руководители религиозных конфессий Азербайджана, послы иностранных государств и представители дипкорпусов, депутаты Милли меджлиса.