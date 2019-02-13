На работы по благоустройству и созиданию и улучшению жилищно-бытовых условий населения в Бейлягане выделено 3 млн манатов

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ 13 февраля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по благоустройству и созиданию и улучшению жилищно-бытовых условий населения в городе Бейляган.

Как сообщает Report, в целях улучшения жилищно-бытовых условий жильцов многоквартирных зданий, срок эксплуатации которых истек, и продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Бейляган из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Бейляганского района выделено 3 млн манатов, в том числе на строительство 36-квартирного жилого здания для улучшения жилищно-бытовых условий жильцов многоквартирных зданий, срок эксплуатации которых истек, - 2 млн манатов, на продолжение работ по благоустройству и созиданию - 1 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.