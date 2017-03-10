 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Внутренних войск - СПИСОК

    Они награждены за проявленное в бою мужество, отличие при выполнении своих служебных обязанностей и заданий, поставленных перед воинской частью

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, в связи с 25-й годовщиной создания Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, за участие в обеспечении территориальной целостности государства, проявленное в бою мужество, отличие при выполнении своих служебных обязанностей и заданий, поставленных перед воинской частью, награждены:

    медалью "За Отчизну"

    Ильясов Этибар Сулейман оглу - полковник

    Гасанов Черкез Мухтар оглу - прапорщик (посмертно)

    медалью "За отвагу"

    Агасиев Вугар Вагиф оглу - солдат (посмертно)

    Ильясов Шамиль Камиль оглу - солдат (посмертно)

    медалью "За военные заслуги"

    Аббасов Мухаммед Ахмед оглу - полковник-лейтенант

    Агаев Ильхам Мири оглу - полковник-лейтенант

    Алиев Рауф Фазиль оглу - полковник-лейтенант

    Алиев Сахиль Асаф оглу - полковник-лейтенант

    Магеррамов Эльшан Ингилаб оглу - полковник-лейтенант

    Мамедов Амид Гага оглу - полковник-лейтенант

    Мамедов Рамин Исрафил оглу - полковник-лейтенант

    Пириев Магсуд Мехман оглу - полковник-лейтенант

    Рустамов Аладдин Шами оглу - полковник-лейтенант

    Рзаев Джавад Ханахмед оглу - полковник-лейтенант

    Шахмаров Шахин Алигулу оглу - полковник-лейтенант медицинской службы

    Юзбашиев Кянан Мухаммед оглу - полковник-лейтенант

    Асадов Алинаме Шакир оглу - майор

    Гараев Гусейн Аррахман оглу - майор

    Нуралиев Асиф Тофиг оглу - майор

    Гулиев Самир Джалал оглу - капитан.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi