Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Внутренних войск - СПИСОК

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, в связи с 25-й годовщиной создания Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, за участие в обеспечении территориальной целостности государства, проявленное в бою мужество, отличие при выполнении своих служебных обязанностей и заданий, поставленных перед воинской частью, награждены:
медалью "За Отчизну"
Ильясов Этибар Сулейман оглу - полковник
Гасанов Черкез Мухтар оглу - прапорщик (посмертно)
медалью "За отвагу"
Агасиев Вугар Вагиф оглу - солдат (посмертно)
Ильясов Шамиль Камиль оглу - солдат (посмертно)
медалью "За военные заслуги"
Аббасов Мухаммед Ахмед оглу - полковник-лейтенант
Агаев Ильхам Мири оглу - полковник-лейтенант
Алиев Рауф Фазиль оглу - полковник-лейтенант
Алиев Сахиль Асаф оглу - полковник-лейтенант
Магеррамов Эльшан Ингилаб оглу - полковник-лейтенант
Мамедов Амид Гага оглу - полковник-лейтенант
Мамедов Рамин Исрафил оглу - полковник-лейтенант
Пириев Магсуд Мехман оглу - полковник-лейтенант
Рустамов Аладдин Шами оглу - полковник-лейтенант
Рзаев Джавад Ханахмед оглу - полковник-лейтенант
Шахмаров Шахин Алигулу оглу - полковник-лейтенант медицинской службы
Юзбашиев Кянан Мухаммед оглу - полковник-лейтенант
Асадов Алинаме Шакир оглу - майор
Гараев Гусейн Аррахман оглу - майор
Нуралиев Асиф Тофиг оглу - майор
Гулиев Самир Джалал оглу - капитан.
News DepartmentАвтор новости
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