Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Внутренних войск - СПИСОК

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в связи с 25-й годовщиной создания Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, за участие в обеспечении территориальной целостности государства, проявленное в бою мужество, отличие при выполнении своих служебных обязанностей и заданий, поставленных перед воинской частью, награждены:

медалью "За Отчизну"

Ильясов Этибар Сулейман оглу - полковник

Гасанов Черкез Мухтар оглу - прапорщик (посмертно)

медалью "За отвагу"

Агасиев Вугар Вагиф оглу - солдат (посмертно)

Ильясов Шамиль Камиль оглу - солдат (посмертно)

медалью "За военные заслуги"

Аббасов Мухаммед Ахмед оглу - полковник-лейтенант

Агаев Ильхам Мири оглу - полковник-лейтенант

Алиев Рауф Фазиль оглу - полковник-лейтенант

Алиев Сахиль Асаф оглу - полковник-лейтенант

Магеррамов Эльшан Ингилаб оглу - полковник-лейтенант

Мамедов Амид Гага оглу - полковник-лейтенант

Мамедов Рамин Исрафил оглу - полковник-лейтенант

Пириев Магсуд Мехман оглу - полковник-лейтенант

Рустамов Аладдин Шами оглу - полковник-лейтенант

Рзаев Джавад Ханахмед оглу - полковник-лейтенант

Шахмаров Шахин Алигулу оглу - полковник-лейтенант медицинской службы

Юзбашиев Кянан Мухаммед оглу - полковник-лейтенант

Асадов Алинаме Шакир оглу - майор

Гараев Гусейн Аррахман оглу - майор

Нуралиев Асиф Тофиг оглу - майор

Гулиев Самир Джалал оглу - капитан.