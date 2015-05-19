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    ​Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Государственной комиссии в связи с произошедшим в Баку пожаром

    В 15-дневный срок поручено обеспечить подсчет ущерба, причиненного имуществу пострадавших в результате пожара

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Государственной комиссии в связи с пожаром, произошедшим в многоэтажном жилом здании, расположенном по адресу проспект Азадлыг, 200/36 Бинагадинского района города Баку.

    Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что 19 мая 2015 года в многоэтажном жилом здании, расположенном по адресу проспект Азадлыг, 200/36 Бинагадинского района города Баку, произошел пожар, в результате которого есть погибшие и раненые.

    В целях расследования причин и ликвидации последствий произошедшей трагедии принято решение о создании Государственной комиссии в связи с пожаром в многоэтажном здании на проспекте Азадлыг, 200/36 Бинагадинского района города Баку.

    Председатель комиссии:

    Абид Шарифов – заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики

    Члены комиссии:

    Рамиль Усубов – министр внутренних дел Азербайджанской Республики

    Кямаледдин Гейдаров – министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

    Закир Гаралов – генеральный прокурор Азербайджанской Республики

    Эльдар Махмудов – министр национальной безопасности Азербайджанской Республики

    Огтай Ширалиев – министр здравоохранения Азербайджанской Республики

    Самир Шарифов – министр финансов Азербайджанской Республики

    Салим Муслимов – министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

    Гаджибала Абуталыбов - глава Исполнительной власти города Баку

    Государственной комиссии поручено расследовать причины и обстоятельства происшествия, установить и осуществить неотложные меры по ликвидации его последствий, в 15-дневный срок обеспечить подсчет ущерба, причиненного имуществу пострадавших в результате произошедшего пожара, обеспечить оказание материальной и другой необходимой помощи пострадавшим и семьям погибших в результате происшествия, обеспечить лечение пострадавших в результате пожара, проверить состояние пригодности жилого здания для использования и осуществить необходимые меры по временному размещению его жителей, регулярно информировать о проделанной работе.

    Генпрокуратуре Азербайджанской Республики совместно с министерствами внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям поручено осуществить безотлагательные следственные мероприятия для расследования причин произошедшего пожара, установления виновных лиц и привлечение их к ответственности.

    Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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