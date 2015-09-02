​Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на военную службу и увольнении в запас военнослужащих

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О призыве с 1 по 30 октября граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, на срочную действительную военную службу призваны граждане Азербайджанской Республики 1997 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1980-1996 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики и других вооруженных формированиях, созданных в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

С 1 по 30 октября 2015 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено принять предусмотренные законодательством меры для исполнения настоящего распоряжения.