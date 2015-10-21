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    ​Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Мадату Гулиеву высшего воинского звания генерал-лейтенант

    До сих пор он был генерал-лейтенантом юстиции

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Мадату Гулиеву высшего воинского звания генерал-лейтенант.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, первому заместителю министра национальной безопасности Азербайджанской Республики Мадату Газанфар оглу Гулиеву присвоено высшее воинское звание генерал-лейтенант.

    Отметим, что утвержденным президентом Ильхамом Алиевым 20 октября 2015 года распоряжением Мадат Гулиев назначен на должность первого заместителя министра национальной безопасности Азербайджанской Республики.

    Напомним, что по распоряжению президента Азербайджана №866 от 30.06.2005 года ему было присвоено звание генерал-майора полиции.

    В феврале 2011 года М.Гулиев был назначен замминистра юстиции, начальником Пенитенциарной службы.

    Распоряжением президента Азербайджана от 20.11.2012 года его удостоили высшего специального звания генерал-лейтенант юстиции.

    Женат, имеет двоих детей.

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