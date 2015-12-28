Президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц".

Как сообщает Report, об этом заявил член комиссии по помилованию депутат Азай Гулиев.

Распоряжение было подписано, учитывая обращения о помиловании, адресованные президенту Азербайджанской Республики рядом осужденных лиц и членами их семей, уполномоченным по правам человека и организациями по защите прав человека, а также личность, состояние здоровья, семейное положение осужденных, их поведение в период отбывания наказания, опираясь на принципы гуманизма, руководствуясь 22-м пунктом 109-й статьи Конституции Азербайджанской Республики.

Распоряжение в целом коснулось 210 человек.