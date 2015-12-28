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    Президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании

    Распоряжение в целом коснулось 210 человек

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц".

    Как сообщает Report, об этом заявил член комиссии по помилованию депутат Азай Гулиев.

    Распоряжение было подписано, учитывая обращения о помиловании, адресованные президенту Азербайджанской Республики рядом осужденных лиц и членами их семей, уполномоченным по правам человека и организациями по защите прав человека, а также личность, состояние здоровья, семейное положение осужденных, их поведение в период отбывания наказания, опираясь на принципы гуманизма, руководствуясь 22-м пунктом 109-й статьи Конституции Азербайджанской Республики.

    Распоряжение в целом коснулось 210 человек.

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