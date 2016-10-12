Президент подписал распоряжение о подготовке проектов соответствующих правовых актов в связи с вступлением в силу Акта референдума

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о подготовке проектов соответствующих правовых актов в связи с вступлением в силу Акта референдума Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Конституцию Азербайджанской Республики", принятого в результате референдума от 26 сентября 2016 года.

Как сообщает Report, в распоряжении Кабинету министров поручено подготовить и представить в шестимесячный срок президенту Азербайджанской Республики проекты соответствующих правовых актов, вытекающих из изменений, внесенных частями 1-29 Акта референдума Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Конституцию Азербайджанской Республики", принятого в результате референдума от 26 сентября 2016 года.

Кроме того, Кабинет министров должен обеспечить приведение нормативно-правовых актов КМ Азербайджанской Республики в соответствие с данным Актом референдума и проинформировать президента Азербайджанской Республики, а также проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным Актом референдума и проинформировать президента Азербайджанской Республики об исполнении.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с Актом референдума Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Конституцию Азербайджанской Республики", принятого в результате референдума от 26 сентября 2016 года, и проинформировать Кабинет министров Азербайджанской Республики.