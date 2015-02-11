Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании ЗАО "AzerGold". Как сообщает Report, согласно распоряжению главы государства, создано ЗАО "AzerGold", акции которого будут принадлежать государству.

Установлено, что ЗАО осуществляет изучение, исследование, разведку, освоение месторождений руд цветных металлов и управление ими, применение новых технологий в данной отрасли, модернизацию материально-технической базы и ее рациональное использование, а также выполняет другую работу, связанную с развитием этой отрасли.

Осуществление полномочий общего собрания в ЗАО возложено на Кабмин, министерство экономики и промышленности и Госкомитет по вопросам имущества.

Министерству налогов Азербайджанской Республики и Государственному комитету Азербайджанской Республики по вопросам имущества поручено принять меры для государственной регистрации "AzerGold".