Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной директора института

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной видного ученого-биолога, действующего члена Национальной Академии наук Азербайджана, заслуженного деятеля науки, директора научно-исследовательского института охраны растений и технических растений министерства сельского хозяйства, профессора Сиддиги Мамедовой.

Как сообщает Report, смерть профессора в некрологе оценена как тяжелая потеря, перечислены заслуги ученого. В некрологе отмечается, что память о Сиддиге Рза Мамедовой навсегда останется в памяти знавших ее.