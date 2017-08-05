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    Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной директора института

    Память о Сиддиге Рза Мамедовой навсегда останется в памяти знавших ее

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной видного ученого-биолога, действующего члена Национальной Академии наук Азербайджана, заслуженного деятеля науки, директора научно-исследовательского института охраны растений и технических растений министерства сельского хозяйства, профессора Сиддиги Мамедовой.

    Как сообщает Report, смерть профессора в некрологе оценена как тяжелая потеря, перечислены заслуги ученого. В некрологе отмечается, что память о Сиддиге Рза Мамедовой навсегда останется в памяти знавших ее.

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