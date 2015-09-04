Президент Ильхам Алиев посетил Хызинский и Сиязаньский районы

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ 4 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии подачи оросительной воды из нового канала Тахтакерпю-Джейранбатан после завершения мелиоративных мероприятий на орошаемых землях в Хызинском районе.

Как сообщает Report, в рамках проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы в 2013 году за счет средств Государственного нефтяного фонда вместе с имеющей важное значение гидроэлектростанцией было успешно завершено строительство Тахтакерпюнского водохранилища общим водоизмещением 268 миллионов кубометров, каналов Тахтакерпю-Джейранбатан и Вельвельчай-Тахтакерпю.

5 февраля 2014 года на конференции, посвященной выполнению государственных программ социально-экономического развития регионов, президент Ильхам Алиев дал поручение по определению новых орошаемых земель в районах, расположенных в зоне проекта, в связи со сдачей в эксплуатацию Тахтакерпюнского водохранилища. Во исполнение данного поручения на основе проектов, подготовленных по заказу Открытого акционерного общества (ОАО) "Мелиорация и водное хозяйство" Турецкой консалтинговой компанией "Təməlsu" и реализуемых ОАО "Еvrascon" и ООО "Körpü-Bina-Tikinti", были определены новые орошаемые земельные участки в зоне проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы общей площадью 30 тысяч 619 гектаров, в том числе в Шабранском районе - 14 тысяч 38 гектаров, Сиязаньском районе – 6 тысяч 972 гектара, Хызинском районе – 9 тысяч 609 гектаров. Мелиоративные мероприятия на новых орошаемых землях, расположенных в зоне проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы, будут проведены за счет средств Государственного нефтяного фонда.

Председатель Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство" Ахмед Ахмедзаде подробно проинформировал главу государства о проекте. Он сообщил, что в подготовленном по Хызинскому району проекте, который входит в проект "Улучшение водоснабжения существующих орошаемых земель и сдача в эксплуатацию новых орошаемых земель в Шабранском, Сиязаньском и Хызинском районах", предусмотрен ввод в эксплуатацию новых орошаемых земель общей площадью 12 тысяч 579 гектаров, из которых на 9 тысячах 609 гектарах проведены мелиоративные мероприятия, и улучшение водоснабжения 2 тысяч 970 гектаров существующих посевных площадей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел в действие установку по подаче воды из канала Тахтакерпю-Джейранбатан на новые орошаемые земли в Хызинском районе.

Глава государства был подробно проинформирован о проекте "Улучшение водоснабжения существующих орошаемых земель и сдача в эксплуатацию новых орошаемых земель в Шабранском, Сиязаньском и Хызинском районах", входящем в проект реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы.

Было доведено до внимания, что в новые орошаемые земельные участки входят земли, находящиеся в государственной, муниципальной и частной собственности. Вода будет забираться из новых каналов Тахтакерпю-Джейранбатан и Самур-Абшерон. Проектом предусмотрено строительство 200,3 километра закрытых и 69,4 километра открытых оросительных сетей общей протяженностью 269,7 километра. В целях улучшения мелиоративного состояния земель спроектирована коллекторно-дренажная сеть на площади 1150 гектаров. Проект утвержден в 2014 году министерством по чрезвычайным ситуациям в соответствии с заключением государственной экспертизы.

Президент Ильхам Алиев дал поручения и рекомендации руководителям соответствующих министерств и структур по эффективному использованию созданных возможностей, своевременной и успешной реализации очередных проектов.