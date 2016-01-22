Президент Ильхам Алиев: Пакистан является для нас одной из самых близких в мире стран-союзниц

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В Давосе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мохаммадом Навазом Шарифом.

Президент Ильхам Алиев сказал, что нынешняя встреча значима с точки зрения обсуждения отношений между нашими странами.

Выразив удовлетворение уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, глава государства высоко оценил поддержку, которую наши страны оказывают друг другу в международных организациях. "Пакистан является для нас одной из самых близких в мире стран-союзниц и мы хотим еще большего усиления нашего партнерства", - сказал Президент Ильхам Алиев. Он подчеркнул важность повышения экономических связей до уровня очень сильного политического сотрудничества, отметил значение взаимодействия наших стран в области энергетики, транспорта, инвестирования, безопасности.

Глава государства выразил соболезнование премьер-министру Мохаммаду Навазу Шарифу и народу дружественной страны в связи с чудовищным террористическим актом, совершенным в пакистанском университете.

Премьер-министр Мохаммад Наваз Шариф поблагодарил Президента Азербайджана за соболезнование. Он подчеркнул, что Пакистан является одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана. Отметив, что Президент Ильхам Алиев является большим другом Пакистана, Мохаммад Наваз Шариф сказал, что народ Пакистана питает большую любовь к Азербайджану. Он сказал, что в Пакистане с большим уважением вспоминают общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, сам он с почтением вспоминает встречу с великим лидером во время его визита в Исламабад. Премьер-министр Пакистана отметил, что Президент Ильхам Алиев, успешно продолжая политику великого лидера, превратил Азербайджан в могущественную страну в мировом масштабе.

Подчеркнув развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Пакистаном, глава правительства Пакистана отметил, что наши страны заинтересованы в усилении потенциала сотрудничества. Он сказал, что для этого необходимо приложить серьезные усилия.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за добрые слова, высказанные Мохаммадом Навазом Шарифом об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве. Он сказал, что великий лидер заложил основу отношений между нашими странами, подчеркнул, что азербайджанский народ питает чувство большой симпатии к Пакистану.

На встрече было отмечено большое значение взаимной поддержки наших стран в урегулировании конфликтов. Глава государства высоко оценил справедливую позицию Пакистана в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основе принципа территориальной целостности нашей страны.

В ходе беседы были обсуждены вопросы дальнейшего расширения экономических связей, взаимного инвестирования, сотрудничества в военной сфере и др.