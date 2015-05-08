​Президент Ильхам Алиев: Падение цен на нефть не оказало существенного влияния на экономику Азербайджана

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти.

Как сообщает Report, глава государства заявил об успешном развитии сотрудничества между правительством Азербайджана и Европейским банком реконструкции и развития.

Затронув достижения в экономической сфере, президент Ильхам Алиев сказал, что несмотря на падение цен на нефть, в результате работ, направленных на диверсификацию экономики в стране, этот процесс не оказал существенного влияния на экономику Азербайджана. Глава государства отметил, что визит в Азербайджан делегации, возглавляемой президентом Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти, создал прекрасную возможность для обсуждения вопросов, связанных с перспективами сотрудничества.

С.Чакрабарти заявил, что Азербайджан является надежным партнером и добавил, что возглавляемая им структура придает важное значение сотрудничеству с нашей страной. Руководитель Европейского банка реконструкции и развития выразил также удовлетворенность осуществляемыми в Азербайджане проектами и отметил важность работ, проводимых на пути диверсификации экономики в стране и развития ненефтяного сектора.

На встрече также состоялся обмен мнениями о создании энергетической инфраструктуры между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития, были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества в сферах информационно-коммуникационных технологий, транспорта, сельского хозяйства и пр.