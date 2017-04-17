Президент Ильхам Алиев ознакомился в Евлахе с Аранским региональным центром развития

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился в Евлахе с Аранским региональным центром развития.

Как сообщает Report, глава государства сначала ознакомился с выставкой ненефтяной продукции экспортного направления, организованной в Аранском региональном центре развития.

Министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о представленной на выставке продукции. Было отмечено, что на выставке представлено около 450 наименований продукции свыше 60 компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, в том числе вина, чай, плодоовощная продукция, минеральные воды, соки, мед, сладости, текстиль и пр. Эта продукция, наряду с поставкой на местный рынок, экспортируется и в страны Европы, СНГ, США, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Турцию, Иран, Саудовскую Аравию и другие страны.

Затем президент Азербайджана ознакомился с условиями, созданными в Аранском региональном центре развития.