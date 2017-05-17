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    Президент ознакомился с азербайджанскими международными выставками пищевой промышленности и сельского хозяйства

    Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева осмотрели демонстрируемые на выставках стенды

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в бакинском Экспо-центре с XXIII Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности "WorldFood Azerbaijan 2017" и XI Азербайджанской международной выставкой сельского хозяйства "CaspianAgro 2017".

    Как сообщает Report, министр сельского хозяйства Гейдар Асадов проинформировал главу государства Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву о выставках. Было сообщено, что в выставках принимает участие 331 компания, представляющая 28 стран. 70 процентов из них - это зарубежные экспоненты, а 30 процентов - местные компании.

    Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева осмотрели демонстрируемые на выставках стенды.

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