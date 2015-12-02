 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой "BakuTel-2015"

    При участии президента Азербайджана было подписано соглашение между ОАО Азеркосмос и французской компанией Arianespace

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился в Бакинском Экспо-центре с XXI Азербайджанской международной выставкой телекоммуникации и информационных технологий "BakuTel-2015".

    Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о том, что в международной выставке "BakuTel-2015", которая продлится до 5 декабря, принимают участие свыше 200 компаний. На выставке, привлекшей внимание новых компаний, число дебютантов в этом году составило 15 процентов от общего количества участников.

    Затем президент Ильхам Алиев ознакомился с павильонами выставки.

    В рамках выставки "BakuTel-2015" при участии президента Азербайджана было подписано соглашение между ОАО "Азеркосмос" и французской компанией "Arianespace" о выводе на орбиту спутника Azerspace-2.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi