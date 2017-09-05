Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в школе-лицее номер 62

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Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ 5 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в школе-лицее номер 62 имени шехида Халида Гулиева в Низаминском районе Баку после капитального ремонта и реконструкции.

Как сообщает Report, глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что существующий корпус школы, состоящий из 41 класса, двух кабинетов информатики, трех лабораторий, кабинета военной подготовки, спортивного и актового залов, столовой, действует с 1964 года. Капитальный ремонт в школе проведен на основании "Государственной программы социально-экономического развития Баку и прилегающих поселков в 2014-2016 годах", утвержденной распоряжением президента Азербайджана. Здание капитально отремонтировано на современном уровне. Площадь участка, на котором расположено учебное заведение, - 11 тыс. кв. м. В школе на 984 ученических мест созданы все условия для проведения учебного процесса на современном уровне. Учебное заведение полностью оснащено необходимым оборудованием.

Глава государства ознакомился с классами "Здоровое образование", созданными в школе-лицее. Цель проекта "Здоровое образование – здоровая нация" заключается в охране здоровья учащихся и повышении их достижений в учебе. Осуществление этого пилотного проекта в общеобразовательных учреждениях началось с 2014-2015 учебного года, а с прошлого учебного года проект реализуется в 36 классах 27 полных средних школ столицы. В 2017-2018 учебном году проект охватит 40 классов.

Внимание и забота президента Ильхама Алиева о развитии образования в стране, включение этой сферы в ряд важных приоритетов государственной политики – не случайны. Как говорил великий лидер Гейдар Алиев, образование – будущее нации. Меры, предпринимаемые в этой сфере в последние годы, еще более ускорили процесс строительства школьных зданий, позволяющих проводить учебный процесс на уровне требований дня.

На футбольной, волейбольной и баскетбольной площадках, которые будут переданы в распоряжение учащихся в новом учебном году, также проведена капитальная реконструкция. Во дворе школы проведена большая работа по благоустройству, установлена осветительная система.