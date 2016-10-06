Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом парке "Розовый сад" в Насиминском районе Баку

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ 6 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Лейла Алиева ознакомились с условиями, созданными в новом парке «Розовый сад» в Насиминском районе Баку.

Как сообщает Report, председатель Закрытого акционерного общества «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев проинформировал главу государства и его супругу о работе, проделанной в новом парке.

Новый парк разбит на территории построенного в 1906 году и долгое время неиспользуемого здания радиоцентра ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство». Парк отдыха общей площадью 6300 квадратных метров спроектирован на основе дизайна известной в мире компании. Ремонтные работы были осуществлены качественно, в короткий срок и на уровне современных требований. Реконструировано также строение, ранее функционировавшее как здание радиоцентра. Сейчас здесь будет кафе. В ходе ремонта были качественно отреставрированы исторические элементы и фигуры на старинном здании, что позволило сохранить внешний вид постройки, приведя его в то же время в соответствие с современной архитектурой. Уголок отдыха украшен оригинальными элементами и формами, что придает парку особую красоту.

В новом парке есть все условия для содержательного отдыха и эффективной организации досуга жителей Баку и гостей города. При создании парка не были забыты и малыши. Для них сооружены специальный уголок отдыха, различные аттракционы. На территории создана площадка и фонтан.

В рамках проделанной в парке работы по благоустройству проведено широкомасштабное озеленение. При осуществлении этих работ были сохранены находящиеся на территории многолетние деревья. Кроме того, в парке посажены более 200 различных видов новых деревьев, цветов и декоративных кустов.

Создание нового современного уголка отдыха является вкладом в дело капитальной реконструкции бакинских парков и разбивки новых парков, которые ведутся по поручению Президента Ильхама Алиева. Реализация данного проекта также имеет важное значение с точки зрения демонстрации всему миру преображающегося с каждым днем облика столицы.