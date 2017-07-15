Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом парке, заложенном в Ясамальском районе

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом парке, заложенном на проспекте Метбуат в Ясамальском районе столицы.

Как сообщает Report, глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал главу государства о проделанной в парке работе. Было сообщено, что территория, ставшая источником антисанитарии, была полностью расчищена и на высоком уровне благоустроена на основе современного проекта. Здесь посажены многолетние деревья, проведено озеленение. В парке в соответствии с современными стандартами установлена система освещения. Для обеспечения связи с окрестными жилыми домами, а также комфорта посещающих эту зону отдыха, в верхней части парка построены новые лестницы, проложена специальная дорожка для инвалидных колясок. С целью обеспечения культурного отдыха населения поставлены многочисленные скамейки, в отдельном участке парка установлены спортивные сооружения. Кроме того, для удобства тех, кто приезжает в парк отдыха на автотранспорте, создана новая территория паркинга. Таким образом, новый парк полностью изменил облик территории и для отдыха жителей столицы создан еще один уголок отдыха, отвечающий современным требованиям.

Напомним, что до этого на территории, где расположен парк, велось строительство жилого массива и торгового центра "Böyük Plaza". Однако осуществляющая строительство компания, нарушив законы, уничтожила 54 дерева и зеленые насаждения. На это незамедлительно и резко отреагировал Президент Ильхам Алиев. По указанию главы государства строительство данного здания на территории «Ovçular evi» было приостановлено, вопрос был взят на контроль и началось разбирательство. Осмотрев территорию, Министерство экологии и природных ресурсов составило акт об уничтожении деревьев и оштрафовало строительную компанию на 130 тысяч манатов, по факту было возбуждено уголовное дело.

Президент Ильхам Алиев неоднократно говорил о недопустимости незаконной вырубки деревьев, дал поручение принимать серьезные меры против таких случаев, привлекать к ответственности лиц, допустивших это. Объявление 2010 года в стране «Годом экологии» является результатом того, что глава нашего государства постоянно держит в центре внимания эту сферу, а также его заботы о превращении Азербайджана в зеленый край, сохранении экологического баланса в столице и регионах. Особую роль для постоянного контроля ситуации в этой сфере сыграли указы и распоряжения, государственные программы, подписанные Президентом Ильхамом Алиевым. Поэтому незамедлительная и резкая реакция главы государства на факт незаконной вырубки деревьев и уничтожения зеленых насаждений во время строительства жилого здания на территории, называемой «Ovçular evi» в Ясамальском районе, еще раз подтвердила, что охрана окружающей среды и улучшение экологической обстановки всегда находятся в поле внимания Президента Ильхама Алиева. Это еще раз подтверждает новый парк, разбитый по поручению главы государства.

После ознакомления с парком Президент Ильхам Алиев встретился с жителями здания, построенного для профессорско-преподавательского состава Бакинского государственного университета, и окрестных домов.

В заключение была сделана фотография на память.