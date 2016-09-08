Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Площади флага и Музее флага в Хачмазе

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ 8 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Площади флага и в Музее флага в Хачмазе.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о том, что строительство Площади флага и Музея флага началось в 2014 году и завершилось в 2015 году. Строительные работы на Площади флага и здания музея осуществлены за счет местных ресурсов.

На Площади флага общей площадью один гектар установлен флагшток высотой 85 м, сооружен фонтан, площадь которого составляет 240 кв. м, заложены посадки на площади 5360 кв. м, посажены деревья и декоративные кустарники, участок в 4020 кв. м облицован каменными плитами, установлены современные оросительные и осветительные системы.

На территории площадью 320 кв. м построен Музей флага с экспозиционным залом, 2 верандами и куполом диаметром 11 м.

В ходе строительства был использован зеленый мрамор на 250 кв. м, а при закладке фундамента флагштока – 70 кубометров железобетона.