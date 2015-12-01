Президент Ильхам Алиев ознакомился с состоянием "Восточного терминала" Нахчыванского международного аэропорта после реконструкции

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с состоянием "Восточного терминала" Нахчыванского международного аэропорта после реконструкции.

Как сообщает Report, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о технических параметрах терминала. Было сообщено, что при проведении работ по реконструкции здесь были установлены 2 переходных моста протяженностью 20 метров каждый, 2 телескопических трапа для обеспечения посадки и высадки. На терминале созданы все условия для удобства пассажиров. Для пассажиров с ограниченными двигательными возможностями установлено 2 лифта. Сданы в эксплуатацию багажный конвейер длиной 41 метр и эскалаторы. Все эти новшества позволят увеличить более чем вдвое пассажирооборот аэропорта и довести его со 150-200 человек в час до 400-450 человек в час.

Отметим, что в настоящее время из Нахчыванского международного аэропорта, наряду с Баку, выполняются полеты в Стамбул и Москву. До конца года планируется возобновить полеты в Гянджу.

Принимаемые по указанию главы государства меры по модернизации Нахчыванского международного аэропорта, с учетом его жизненной важности для автономной республики, живущей в условиях блокады в результате захватнической политики Армении, отличаются многовекторностью. За минувшие несколько лет предприняты очень важные шаги по обеспечению безопасности полетов, приведению деятельности аэропорта в соответствие с мировыми стандартами, повышению уровня услуг по перевозке пассажиров.

Глава государства дал поручения и рекомендации по эффективному использованию возможностей аэропорта.