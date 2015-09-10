Президент Ильхам Алиев ознакомился с состоянием Техническо-гуманитарного лицея в Насиминском районе после реконструкции

Баку. 10 сентября REPORT.AZ/ 10 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с состоянием Техническо-гуманитарного лицея в Насиминском районе Баку после ремонтных работ и реконструкции.

Как сообщает Report, глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что здание учебного заведения было сдано в эксплуатацию в 1963 году. В здании, действовавшем раньше как вечерняя школа, до 2000 года размещался филиал Дагестанского университета. В том же году был учрежден Техническо-гуманитарный лицей, который начал действовать в этом здании. Капитальный ремонт в здании лицея до сих пор не проводился. Реконструкция в трехэтажном здании осуществлена на высоком уровне.

Глава государства был также проинформирован о школьной форме и портфелях, предусмотренных для учащихся Техническо-гуманитарного лицея. Было отмечено, что форма, которая будет внедрена с нынешнего года, изготовлена с учетом комфорта учащихся.

В фойе лицея созданы стенды с фотографиями, отражающими заботу великого лидера Гейдара Алиева о сфере образования и работу, проводимую президентом Ильхамом Алиевым по доведению учебных заведений Насиминского района столицы до уровня современных стандартов.

В лицее имеются 43 комнаты. 24 из них – классные, остальные – предметные кабинеты и лаборатории. Во дворе учебного заведения, где построен современный спортзал, также проведена масштабная работа по благоустройству.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в классах.

В соответствии с планом мероприятий, предусмотренных в принятых специальных государственных программах по ускорению социально-экономического развития города Баку и его поселков, успешно продолжается целенаправленный процесс капитальной реконструкции учебных заведений, строительства новых школ и детских садов. В столице и пригородных поселках, а также повсеместно в республике в зданиях средних школ проводится реконструкция в соответствии с высокими стандартами. Осуществляется большая работа и по усилению материально-технической базы школ. В Техническо-гуманитарном лицее все классные комнаты и предметные кабинеты обустроены на современном уровне. Лицей оснащен современным оборудованием и учебными принадлежностями.

Было сообщено, что обучение в лицее проводится в две смены. Прием в учебное заведение ведется с пятого класса. В азербайджанском и русском секторах здесь обучаются 1077 учащихся. Их обучением и воспитанием занимается 91 педагог. Техническо-гуманитарный лицей избирался лучшей школой в 2008 и 2014 годах. Все 112 выпускников лицея 2014/2015 учебного года поступили в высшие учебные заведения. 17 из них набрали свыше 600 баллов.

Работа, проводимая в сфере образования, служит развитию человеческого капитала в Азербайджане. Внимание и забота президента Ильхама Алиева о развитии образования свидетельствуют о том, что этот важный фактор является одним из принципов государственной политики.