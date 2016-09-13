Президент Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной в школе-лицее №261 города Баку после капитального ремонта - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ 13 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с состоянием школы-лицея №261 Хатаинского района Баку после капитального ремонта и реконструкции.

Как сообщает Report, глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал главу государства о проделанной в школе работе по капитальному ремонту и реконструкции. Было сообщено, что в функционирующей с 1979 года школе ремонтные работы впервые проведены в этом году. Капитальный ремонт и реконструкция были проведены в рамках реализации мер в сфере образования, предусмотренных в Плане мероприятий утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программы социально-экономического развития Баку и пригородных поселков в 2014-2016 годах".

До внимания главы государства было доведено, что первоклассникам по случаю нового учебного года будут подарены портфели и другие учебные принадлежности. Все классные комнаты школы общей площадью более 6600 кв. м, в которой обучаются 1176 учащихся, реконструированы на высоком уровне и оснащены необходимым оборудованием. Предметные лаборатории обеспечены наглядными учебными пособиями. Кроме закрытого спортивного зала, оснащенного современным спортивным оборудованием, во дворе школы также создана новая спортивная площадка. На площадке, занимающей территорию более 2720 кв. м, имеются все возможности для занятий по физической культуре. В рамках работ по реконструкции на прилегающей к школе территории площадью примерно 21 500 кв. м проведена работа по благоустройству.

Ознакомившись с условиями, созданными в школе, президент Ильхам Алиев пожелал коллективу успехов в новом учебном году.

***12:15

13 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в школе-лицее №261 Хатаинского района Баку после капитального ремонта.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.