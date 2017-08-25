Президент Ильхам Алиев ознакомился с первым доставленным в Баку самолетом Embraer 190 авиакомпании Buta Airways

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Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с первым доставленным в Баку самолетом Embraer 190 авиакомпании Buta Airways, созданной при ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары".

Как сообщает Report, президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Джахангир Аскеров проинформировал главу государства о новом самолете Embraer 190 авиакомпании Buta Airways.

Было сообщено, что это воздушное судно модификации эконом-класса вмещает 106 пассажиров. Buta Airways будет выполнять авиарейсы по наиболее востребованным направлениям. С 1 сентября будут осуществляться полеты из Баку в Москву, Киев, Анталью, Казань, Минеральные Воды, Тбилиси и Тегеран, а с начала зимнего расписания, которое будет применяться с 29 октября, - из Баку в Стамбул и Санкт-Петербург, а также из Гянджи в Москву. Минимальный тариф в одну строну по всем направлениям составляет 29 евро. Buta Airways функционирует по типичной схеме лоукостера и перевозка багажа, горячие блюда в самолете, выбор места и другие услуги будут предлагаться за дополнительную плату.

В ближайшие дни предусматривается доставить в Баку еще один новый самолет Embraer 190. В целом же, в парке воздушных судов авиакомпании число самолетов Embraer 190 будет доведено до восьми. Реализация данного проекта не только позволит гражданам страны путешествовать в различные города мира по более низким ценам, но также в значительной степени повлияет на рост туристического потока в Азербайджан.

Развитие туризма в Азербайджане - одна из основных приоритетных сфер государства. Наряду с созданием в стране по поручению президента Ильхама Алиева туристических объектов, осуществляются также последовательные меры по реконструкции на современном уровне транспортной инфраструктуры. Создание лоукостера авиакомпании Buta Airways - часть работы, проводимой на основе соответствующего поручения главы государства о понижении стоимости авиабилетов, данного им на заседании Кабинета министров.