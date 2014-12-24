Президент Ильхам Алиев ознакомился с офисным зданием "Баку Белый город", строительство которого завершено

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились с офисным зданием "Баку Белый город", строительство которого завершено, и другими работами, проводимыми в рамках проекта "Баку Белый город". Фундамент "Баку Белого города" был заложен 24 декабря 2011 года. За прошедшие 3 года в рамках проекта было проделано большое количество работ.

Как сообщает Report, исполнительный директор проекта "Баку Белый город" Руслан Садыхов подробно проинформировал главу государства о проводимых в рамках проекта работах. Было отмечено, что офисное здание высокого уровня, которое считается первым ориентиром и входными воротами "Баку Белого города", уже готово к эксплуатации, а на территории проведены работы по благоустройству и озеленению. В рамках проекта строится также дорожная и коммуникационная инфраструктура.

Президент Азербайджана дал свои поручения и рекомендации в связи с проектом.