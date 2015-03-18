​Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства дорожно-транспортной инфраструктуры вокруг Бакинского олимпийского стадиона

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства дорожно-транспортной инфраструктуры вокруг Бакинского олимпийского стадиона.

Как отмечает Report, министр транспорта Зия Мамедов проинформировал главу государства о том, что строительные работы на первом участке автомобильной дороги улица Гасана Алиева - проспект Зии Буниятова - Олимпийский стадион продолжаются по графику. Большая часть работ в рамках проекта уже выполнена. Общая протяженность второй прокладываемой дороги составляет 1 километр, ее проезжая часть является 2-6 полосной. Вдоль дороги возведены 3 моста. Длина первого моста составляет 205 метров, второго - 176 метров, а третьего, предусмотренного для пешеходов, - 143 метра. Кроме того, построен также пешеходный переход протяженностью около 900 метров, сооружены два тоннеля.

Президент Азербайджана был проинформирован о работе, проведенной во второй части автомобильной дороги улица Гасана Алиева - проспект Зии Буниятова - Олимпийский стадион.

Было сообщено, что в рамках проекта проложена дорога общей протяженностью около 5 километров. Вдоль нее также сооружены один мост и два тоннеля. Дороги, проходящие через тоннель, соединили Бакинский олимпийский стадион и Олимпийский городок.

Президент Ильхам Алиев дал поручения о проведении строительных работ на высоком уровне.