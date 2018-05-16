Президент Ильхам Алиев отправился в Нахчыван

16 мая, 2018 10:37

© president.az Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отправился в Нахчыванскую Автономную Республику. Как сообщает Report, главу государства в Нахчыванском международном аэропорту встретил председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов. В аэропорту в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул. Глава государства встретился с членами правительства Нахчыванской Автономной Республики.