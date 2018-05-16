Президент Ильхам Алиев отправился в Нахчыван

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отправился в Нахчыванскую Автономную Республику.
Как сообщает Report, главу государства в Нахчыванском международном аэропорту встретил председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов.
В аэропорту в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Глава государства встретился с членами правительства Нахчыванской Автономной Республики.
News DepartmentАвтор новости
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