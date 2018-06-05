Президент Ильхам Алиев отправился в Геранбойский район

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в рамках поездки в Геранбойский район принял участие в открытии автомобильной дороги Делимеммедли-Гушчулар-Фахралы-Гурбанзаде-Алпоут.

Как сообщает Report, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги.

Было сообщено, что общая протяженность автомобильной дороги Делимеммедли-Гушчулар-Фахралы-Гурбанзаде-Алпоут, соединяющей 5 пунктов с населением 12 тысяч человек, составляет 14 километров, а ширина проезжей части – 6 метров. Двухполосная дорога имеет четвертую техническую категорию. В рамках проекта проложены 212 погонных метров железобетонных водоотводных труб различного диаметра, установлены дорожные знаки и информационные табло. Строительство дороги было осуществлено на высоком уровне, за короткий срок и при соблюдении всех технических показателей. Эта дорога обеспечит удобное передвижение жителей, а также создаст возможность передвигаться в любом направлении республики посредством автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией. Строительство автомобильной дороги наряду с улучшением транспортного сообщения 5 населенных пунктов с районным центром, также сыграет важную роль в развитии экономики и сельского хозяйства в этом регионе.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия дороги.

В заключение было сделано фото на память.

Отметим, что за последние 15 лет под руководством президента Ильхама Алиева в нашей стране реализованы исторические проекты по реконструкции дорожной инфраструктуры на современном уровне, являющейся одним из важных элементов социально-экономического развития. В соответствии с поручениями и указаниями главы государства за последние годы были осуществлены важные проекты по реконструкции сельских дорог, доведению существующих дорог до современного уровня. Один из таких проектов – это автомобильная дорога Делимеммедли-Гушчулар-Фахралы-Гурбанзаде-Алпоут. Строительство этой дороги началось в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 30 апреля.